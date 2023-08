Borsa | Milano +1% accelera con l' Europa Banche in recupero

(Di giovedì 10 agosto 2023) Piazza Affariinsieme alle altre Borse europee in attesa del dato dell'inflazione statunitense sul quale la Fed potrà basare le sue scelte. Al'indice Ftse Mib cresce dell'1%, con solo Parigi (+1,2%) che fa meglio nel Vecchio continente. In Piazza Affari prosegue la corsa di Tim che ha toccato una crescita del 4% a 0,28 euro in attesa di novità sulla rete, con Moncler e il Banco Bpm in aumento di circa due punti percentuali. In generale ripresa ledopo gli aggiustamenti sull'imposta sugli extraprofitti, mentre si registra qualche vendita su Diasorin e Leonardo che scendono di mezzo punto percentuale.

mostra un esiguo +0,84% alle 10:30 e passa di mano a 28.544,6 punti. 10 - 08 - 2023 10:30

Nonostante tassa, redditivita' 2023 superiore al 2022 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ago - La nuova tassa bancaria - prosegue il rapporto di Moody's - andrebbe ad aggiungersi a una se ...(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Dopo gli acquisti di ieri, prosegue la corsa di Tim in Borsa: in attesa di novità sulla rete, il titolo in avvio di ...