Borsa | l' Europa parte positiva | Londra +0 | 8%

Sono positivi i future sugli indici europei, dopo la giornata di recupero della vigilia e con l'attenzione che e' rivolta ai numeri sull'inflazione americana di luglio in arrivo nel pomeriggio, uno ...

Borsa: Europa punta al rialzo nel giorno dell'inflazione Usa Il Sole 24 ORE

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in aumento in avvio di seduta: la Borsa di Londra sale dello 0,8%, con Parigi in crescita dello 0,7% e Francoforte dello 0,4%.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ago - I possibili sciopero nei tre maggiori impianti di produzione di gas naturale liguefatto (Gnl) in Australia continuano a pesare sui prezzi del gas ad A ...