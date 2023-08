Borsa | Europa positiva nel finale con Wall Street | Milano +1%

A livello settoriale in, buoni progressi per i titoli del lusso e moda dopo che la Cina ha ...il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...Nel resto d'l'indice bancario guadagna l'1,34% spinto da Bbva (+3,8%), Bnp (+2,85%), Santander (+2,8%) e Caixabank (+1,46%). Brillante Tim (+2,8%), in vista di un possibile ingresso del Tesoro ...Più modesto il rialzo dell'indice nel resto d'(+0,72%) dove guadagnano posizioni Bbva (+2,55%), Santander (+2,21%), Bnp (+2,05%) e Sabadell (+1,35%). In campo telefonico si evidenzia Tim (+3,...

Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +1,5%, Londra +0,45% Tiscali Notizie

C'è ottimismo nel finale nelle principali borse europee insieme ai listini Usa dopo il dato sull'inflazione americana al di sotto delle stime degli analisti. (ANSA) ...