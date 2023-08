A livello settoriale in, buoni progressi per i titoli del lusso e moda dopo che la Cina ha eliminato le restrizioni sui viaggi di gruppo, eredita' del Covid, e la notizia che il gruppo ...Chiusura in rialzo per le principali Borse europee. Parigi ha guadagnato l'1,52% a 7.433 punti, Londra lo 0,41% a 7.618 punti, Francoforte lo 0,91% a 15.996 punti e Madrid l'1,54% a 9.948 punti. .A livello settoriale in, buoni progressi per i titoli del lusso e moda dopo che la Cina ha ...il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...

Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +1,5%, Londra +0,45% Tiscali Notizie

Chiusura in rialzo per le principali Borse europee. Parigi ha guadagnato l'1,52% a 7.433 punti, Londra lo 0,41% a 7.618 punti, Francoforte lo 0,91% a 15.996 punti e Madrid l'1,54% a 9.948 punti.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...