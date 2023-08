Bob Dylan e le emozioni dei live | il poeta lotta contro gli smartphone

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 10 agosto 2023) Se c’è un’evidente differenza tra gli eventi musicalidel passato e quelli odierni è senza ombra insita nel mondo in cui li viviamo. In parte siamo lì, in parte nascosti dietro un display. Motivo di polemica/confronto/sda anni, ma uno dei pochissimi a grandilli ad aver fatto qualcosa in merito è stato Bob. Nonostante i suoi 82 anni, infatti, ha mostrato nuovamente la via per aprire le porte a una rivoluzione culturale. Il, premio Oscar, Pulitzer e Nobel, sta tentando di traghettare l’ambiente musicale indietro di 20 anni. Potrebbe sembrare unsenso, ma non lo è. Riuscire a spingere i propri fan a vivere il momento, realmente, è qualcosa che molti artisti agognano, ma come? Concerti phone free L’età non è di certo un limite per Bob ...