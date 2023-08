(Di giovedì 10 agosto 2023) Ilriporta in Italia il centrocampista islandese del Viking, Birkir(classe 1988 ex Pescara e Sampdoria).

ha invece iniziato questa stagione nelle file dei norvegesi del Viking. Cellino aveva ripensato agià a inizio estate e in questi giorni, come riportato nell'edizione odierna del ...ha invece iniziato questa stagione nelle file dei norvegesi del Viking. Cellino aveva ripensato agià a inizio estate e in questi giorni, come riportato nell'edizione odierna del ...

Bjarnason torna al Brescia | Mercato Calciomercato.com

Bel colpo e grande investimento del Palermo che sta per aggiudicarsi l’asta per Matteo Prati, il centrocampista rivelazione lanciato.l centrocampista-trequartista islandese, 35 anni, ha già vestito la maglia delle Rondinelle nella stagione 20-21 prima di trasferirsi in Turchia ...