Bertinotti e la moglie | proto radical–chic La vera Verità sul cachemire

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ieri è uscita sul Corriere della Sera una bella intervista di Tommaso Labate alla coppia, formata da Lui, Fausto (83) e da Lei, Gabriella Fagno (78). Si tratta di una specie di amarcord che si sviluppa e si dipana attraverso il fluire della storia d’Italia. La vicenda umana e politica di Faustosi identifica per molto tempo con il sindacato, con la CGIL, in cui arriva nel 1964 diventando segretario dei Tessili a Sesto San Giovanni, la “Stalingrado d’Italia”. Nei primi anni ’60 milita nella cosiddetta sinistra lombardiana e nel 1972 entra nel PCI, avvicinandosi a Pietro Ingrao. E quella è la sua fortuna. Quando infatti Achille Occhetto abbatte e trasforma il PCI è all’opposizione ma aderisce comunque al PDS che lascia però nel 1993 per rispondere all’appello di Armando Cossutta e Lucio Magri di aderire al Partito della Rifondazione ...