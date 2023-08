Benfica | Trubin è il nuovo portiere | piaceva all’Inter

11.05 - Niente Inter per Anatolij: il 22enne portiere ucraino, in scadenza di contratto a giugno 2024 con lo Shakhtar Donetsk, è a un passo dal. Il club portoghese ha offerto 10 ...Stessa storia per Scamacca finito all'Atalanta e il portiereal. E qui sorge spontanea una domanda: ma questi dirigenti sono così ingenui da lasciarsi prendere in giro da attorucoli ......portoghese 'A Bola' apre con l'arrivo aldi Cabral dalla Fiorentina. 'Il nuovo 9 di Schmidt'. Operazione da 25 milioni di euro bonus inclusi. Approda nelle file de 'Le Aquile' anche, ...

UFFICIALE – Benfica, ecco Trubin: il comunicato del club portoghese

Con un post ufficiale pubblicato sui propri canali, il Benfica ha annunciato l'ingaggio di Anatoliy Trubin, portiere ucraino ex Shakhtar ...Il Benfica ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale l'acquisto di Anatolij Trubin, portiere classe 2001 dello Shakhtar Donetsk. Il ...