Benedetta Rossi e il dolore per i lutti | “Abbiamo diritto a essere fragili | mi sento persa”| Video

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 agosto 2023) La food bloggersta affrontando ilper la morte della zia Giulietta, venuta a mancare appena otto mesi dopo la nonna Blandina. Per aiutare nei limiti del possibile chi sta soffrendo per i suoi stessi motivi, ha deciso di condividere il delicato momento che sta vivendo con i suoi followers, rivendicando il “di” soprattutto quando si ha a che fare con il lutto. “Qualche giorno fa è venuta a mancare mia Zia Giulietta, dopo appena otto mesi dalla scomparsa di mia nonna Blandina, per me sono stati due colpi durissimi. Loro erano due colonne della mia vita e sono state sempre presenti durante tutto il mio percorso”, ha detto, evidentemente commossa. “Ora che non ci sono più devo andare avanti cercando di trasmettere il loro esempio e i loro ...