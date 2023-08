Belen Sgancia la Bomba | Frecciata al Veleno su Stefano!

(Di giovedì 10 agosto 2023) Nuovo capitolo nel duello traRodriguez e Stefano De Martino. L’ultimo post della showgirl Argentina è un dardo infuocato nei confronti di quello che ormai possiamo definire il suo ex marito. Il fuoco della curiosità si accende e le fiamme del gossip non si sono mai alzate così alte.Rodriguez, l’incantevole conduttrice argentina, lancia un dardo avvelenato attraverso un video misterioso su Instagram. E Stefano De Martino? Coinvolto in un nuovo scandalo o solo vittima di un malinteso? La storia d’amore trae Stefano è stata una delle più seguite e discusse del panorama vip. Dapprima sospiri e sussurri di crisi, e ora, sembra che il sipario si sia definitivamente chiuso. Nonostante il silenzio assordante, il web brulica di interpretazioni e supposizioni. E quando si pensava che la calma regnasse, ecco che ...

C'è da una parte chi ha apprezzato e applaudito al gesto di, trovandolo originale. Ma c'è anche l'altra parte, chi la sta attaccando duramente per il silenzio rotto in questo modo. In ...La realtà è chee Stefano si sono lasciati sei mesi fa. Lui adesso è concentrato sul lavoro. Lei mi ha anche fatto delle confessioni, perché come sapete siamo amici', ha scritto Fabrizio Corona ...... ma chi è la sua nuova fiamma Secondo il re dei paparazzi sembrerebbe che Stefano De Martino dopo la rottura con l'exsi sarebbe consolato, iniziando una nuova avventura amorosa con con una ...

Belen e De Martino, Corona sgancia la bomba: lui ha una nuova fiamma Il Tempo

La Rodriguez spiazza tutti con un gesto che parla di corna, infiammando il gossp e dando delle conferme su De Martino ...La realtà è che Belen e Stefano si sono lasciati sei mesi fa ... Ma c’è di più: ecco che cosa ha affermato Corona sul suo canale Telegram. Fabrizio Corona sgancia la bomba su Stefano De Martino Se ...