Belen Rodriguez | presunto tradimento da parte di Stefano De Martino? Il video e il like inaspettati

(Di giovedì 10 agosto 2023) Nelle ultime ore a divenire virale è stato il breve filmato cheha pubblicato sui social e che sembrerebbe l’ennesima frecciatina aDe. Inoltre, a far discutere è stato ilche Emma Marrone ha lasciato al chiacchieratissimo post della showgirl argentina. ENNESIMA FRECCIATINA A? – Sebbene non sia mai arrivata L'articolo

C'era un tempo in cui, al culmine del successo, cercava di sfuggire alle insidie del gossip. Oggi è la stessa modella argentina ad alimentarlo, condividendo sui suoi social video che sembrano narrare l' ...L'enigma dei video di Belén su Instagram Belén, l'affascinante presentatrice argentina, ha recentemente fatto scalpore con due misteriosi video postati su Instagram. Questi sembrano suggerire una possibilità: potrebbe ...Un video dimostrerebbe i tradimenti di Stefano De Martino ai danni di. Nonostante sulla rottura i due non si siano ancora pronunciati, sembra che le frecciate della modella argentina su Instagram siano chiarissime. In particolare uno degli ultimi filmati ...

Nelle ultime ore a divenire virale è stato il breve filmato che Belen Rodriguez ha pubblicato sui social e che sembrerebbe l'ennesima frecciatina a ...Belén il micro bikini fa sognare i fan. La rottura tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez è ormai una certezza. Mentre lui è partito alla volta di New York col figlio Santiago. Lei si trova ad ...