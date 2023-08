Belen Rodriguez infiamma il gossip | sganciata la bomba sulle corna | De Martino che figura!

Anche in occasione del secondo appuntamento non mancheranno musica e risate: gli ospiti della serata saranno Il Volo (impegnati recentemente al Trofeo Berlusconi ), Claudio Bisio , Belén(...La cosa sicura è che il video postato da De Martino ha suscitato la reazione, autorionica, diche a sua volta sul canale Instagram come risposta ha pubblicato un video di cervi . I ...Stefano De Martino e Beatrice Vendramin : stanno davvero insieme E soprattutto, chi è la misteriosa donna che avrebbe conquistato il cuore del marito (ormai ex) diFinora ci sarebbe solo una voce che, in un video di De Martino, lo chiamerebbe 'amore': a chi appartiene Mistero e gossip aleggia attorno a quella che sembra ormai essere un'ex ...

La showgirl ha pubblicato su Instagram un post che allude a un'infedeltà del marito. Lui «risponde» con un altro video, in cui si sente una voce di donna che dice «amore». Indizi che dicono e non dico ...Due video postati in sequenza da Belén Rodriguez su Instagram suggeriscono esista un tradimento alla base della decisione di interrompere (di nuovo!) la storia con il marito Stefano De Martino. La ...