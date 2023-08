Belen Rodriguez | il like che non ti aspetti di Emma Marrone

Fotogallery -tra relax e balli ad Albarella con Luna 10/08/23 Fotogallery - Charles Leclerc in vacanza in Corsica con Alexandra Saint Mleux 09/08/23 Fotogallery - Elodie festeggia i 34 anni di Andrea Iannone ...Anche in occasione del secondo appuntamento non mancheranno musica e risate: gli ospiti della serata saranno Il Volo (impegnati recentemente al Trofeo Berlusconi ), Claudio Bisio , Belén(...La cosa sicura è che il video postato da De Martino ha suscitato la reazione, autorionica, diche a sua volta sul canale Instagram come risposta ha pubblicato un video di cervi . I ...

La showgirl ha pubblicato su Instagram un post che allude a un'infedeltà del marito. Lui «risponde» con un altro video, in cui si sente una voce di donna che dice «amore». Indizi che dicono e non dico ...Due video postati in sequenza da Belén Rodriguez su Instagram suggeriscono esista un tradimento alla base della decisione di interrompere (di nuovo!) la storia con il marito Stefano De Martino. La ...