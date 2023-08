Belen Rodriguez | frecciatina social a Stefano De Martino | tradimento confermato?

(Di giovedì 10 agosto 2023) Nel corso di queste settimane, il gossip susi è fatto sempre più rovente a causa della presunta crisi conDee successivamente a seguito degli scatti pubblicati da Chi magazine assieme a Elio Lorenzoni. In poche settimane, i due sono passati dall’essere la coppia più affiatata suia quella più fredda. Non solo, nelle ultime ore L'articolo

, nella tarda serata di ieri, ha infiammato il gossip con un inequivocabile video postato sul suo seguitissimo profilo Instagram . Laaffonda Stefano De Martino! Sembra che ...ha ritrovato l'amore con l'ex di. Il gossip sul loro conto era scoppiato lo scorso anno quando i due furono avvistati insieme in Sardegna. ...Lo show continua!ieri ha deciso di infiammare il gossip , sebbene ancora non abbia confermato ufficialmente la rottura con Stefano De Martino. La conduttrice argentina, in queste ore, ha ricevuto anche ...

Belen Rodriguez ha condiviso nelle scorse ore un messaggio criptico sul suo profilo Instagram, che in tanti hanno ritenuto possa essere un chiaro riferimento alla recente nuova rottura con Stefano De ...Belen Rodriguez infiamma il gossip: l'ultimo post su Instagram è una frecciata velenosissima contro l'ex () marito.