Belen mostra sui social le ‘corna’ per i presunti tradimenti di Stefano De Martino

Di recenteha postato un video decisamente molto esplicito cheun gruppo di cervi in un immenso prato con grandi corna ben in vista . Un video decisamente inusuale e inaspettato, che ...Questo, almeno, è quello che hanno pensato i molti fan di, non appena hanno visto apparire la sua storia Instagram sul telefono. La bella sudamericana siinfatti in vacanza, in una serie ...Rodriguez e le "corna" social: il gesto non passa inosservato E se Stefano avesse traditoLa prova l'avrebbe postata proprio la Rodriguez sui social con un post esplicito che svelerebbe ...

Belen mostra "le corna", frecciata a Stefano: arriva il gesto di Emma Corriere dello Sport

Intanto i due stanno mantenendo un profilo basso, entrambi molto poco presenti sui social. Belén Rodriguez è tornata mostrando un coloratissimo look balneare, con borsa di lusso. Belén in bikini e ...La conduttrice argentina Belen Rodriguez ha pubblicato un video su Instagram nel quale vengono mostrati dei cervidi maschi, un’allusione al ...