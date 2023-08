Belen e le corna | nuovo video contro De Martino e like di Emma Marrone

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 10 agosto 2023) Alla fine è esondata "come un fiume che esonda" (cit. Simona Ventura). La rottura traRodriguez e Stefano Deè ormai una certezza. Mentre lui è partito alla volta di New York con il figlio Santiago, lei si trova ad Albarella con i suoi genitori e la piccola Luna Marì, la bambina nata dalla relazione avuta con Antonino Spinalbese. I motivi dell'ennesima separazione sono ignoti, ma sembra che la showgirl argentina abbia confermato in un certo senso le indiscrezioni uscite nei giorni scorsi. In un primosi è accarezzata la testa più volte come a fare intendere che sotto la mano ci sia qualcosa e poi è scoppiata a ridere. In un secondopubblicato su Instagram si vedono diversi cervi con le loro. Un messaggio abbastanza chiaro che non ha bisogno di troppe spiegazioni. Questa ...