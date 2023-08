Beccati in vacanza insieme Il tenorino de Il Volo più innamorato che mai | chi è la fidanzata dal cognome importante

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 agosto 2023) Una romantica fuga in Sicilia con lasubito immortalata dai paparazzi del settimanale Chi: sembra procedere a gonfie vele la storia d’amore tra il tesorino del Ile la bellissima stilista. Come mostra lo scatto del settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due sono più innamorati e felici che mai. Sono stati pizzicati a Taormina, in Sicilia, e non riescono a staccarsi uno dall’altra, tra baci passionali e abbracci. La loro relazione sarebbe iniziata circa un anno fa e da allora non si sono più lasciati. Anche a Verissimo, quando è stato ospite di Silvia Toffanin, il tenore de Ilsi era detto “realmente” e “felice” per la sua situazione sentimentale. A quel punto la conduttrice aveva provato in tutti i modi a scucire dalla sua bocca qualche informazione sulla compagna ma invano: solo ...