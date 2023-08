(Di giovedì 10 agosto 2023) Il bollettino economico di agosto: "Governi revochino misure di sostegno per crisi energetica venuta meno. Inflazione diminuisce ma ancora troppo elevata" ”Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che ididi riferimento della Bce siano fissati su livelli sufficientemente, al fine di conseguire un ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2 per cento nel medio termine. Il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati nel determinare livello e durata adeguati dell’orientamento restrittivo”. Lo indica la Bce nel Bollettino economico di agosto. ”In particolare, le decisioni suidiseguiteranno a essere basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione ...

... indica quindi la. ''L'incremento deirispecchia la valutazione, da parte del Consiglio direttivo, delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità ...In Europa lafa sapere che considera ancora alto il livello dell'inflazione e quindi non fermerà i. Corre Saipem A Piazza Affari banche in recupero anche oggi con rialzi di un punto e mezzo ...''Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che idi interesse di riferimento dellasiano fissati su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario, al fine di ...

Bce: "Tassi interesse restrittivi finché sarà necessario" Adnkronos

Banche europee verso una nuova crisi Il terremoto delle tasse extraprofitti in Italia ha riacceso i riflettori sul comparto in tutta l'Europa: dal boom degli utili al declino Cosa può succedere.“Queste banche hanno registrato una forte crescita dell’NII dalla seconda metà del 2022 poiché i tassi di interesse più elevati della BCE si sono riversati sulle loro attività, che sono per lo più a ...