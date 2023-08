Bayern Monaco | Sky Deutschland | è Kepa l’obiettivo per la porta

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ilpotrebbe aver individuato il sostituto di Yann Sommer, ceduto all’Inter la scorsa settimana, in attesa che Manuel Neuer torni al 100% dopo l’infortunio. Secondo Sky Sport, il club avrebbe sceltoArrizabalaga del Chelsea per difendere i propri pali. Lo spagnolo, 28enne, piace al tecnico Thomas Tuchel, che lo ha già allenato ai tempi dello Stamford Bridge. Bisognerà ora capire se il Chelsea, che ha già venduto Edouard Mendy all’Al-Ahli, sia disposto a cedere. La squadra londinese ha ingaggiato da poco il 25enne spagnolo Robert Sanchez, acquistato dal Brighton per circa 32 milioni di euro. SportFace.