Bayern Monaco | Neuer preoccupa | tutti i nomi per la porta

Mbappé - Psg è un braccio di ferro che continua, Kane si avvicina alche ha alzato ulteriormente l'offerta, quasi a 120 milioni. Cerca sempre l'attaccante anche la Roma che ha virato su Beltran, promesso sposo della Fiorentina, con la Viola che ha ...Nel quadro, da oggi si potrebbe inserire il Tottenham: con la cessione di Harry Kane al, gli Spurs hanno bisogno di un bomber e Lukaku potrebbe diventare un'opzione.L'attaccante ha lasciato il, con cui non vi erano rapporti idilliaci, e trasferitosi all'Al - Nassr. Ecco il motivo: "Prima di trasferirmi ne ho parlato con la mia famiglia. Abbiamo ...

L'Inter avrebbe fatto un tentativo per assicurarsi le prestazioni di Arnautovic.Il centrocampista svizzero al Monaco. Si complica lo scambio Vlahovic-Lukaku Cessione in vista per la Juventus che è pronta a salutare Denis Zakaria. Nel futuro del 26enne centrocampista svizzero c'è ...