Bayern Monaco | Kane sta trattando con un altro club?

(Di giovedì 10 agosto 2023) Dopo il sì del Tottenham alla cessione, colpo di scena nella telenovela: ilstarebbecon altriSembrava che ilavesse messo fine alla vicenda Harry, dopo aver trovato l’accordo con il Tottenham, l’affare rischia di saltare. Secondo quanto riportato però da Christian Falk, giornalista tedesco della BILD molto vicino alle vicende di casa bavaresi, il calciatore avrebbe alcuni ripensamenti: una parte di lui sta pensando di andare in scadenza per poter intascare di più dal nuovo contratto e non solo: il PSG sta preparando una offerta faraonica per l’inglese per il 2024. Non sarebbero nemmeno da escludere le piste di Manchester United e Chelsea.