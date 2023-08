Bayern | accordo col Tottenham per Kane | affare da oltre 100 milioni | ma lui esita

Decisione sorprendente del centravanti inglese dopo l'raggiunto dalMonaco per l'acquisto del suo cartellinoColpo di scena nell'affare Harry Kane. Sul più bello, ovvero dopo il sì di Levy all'ultima offerta delda circa 110 milioni ...... così come Wojciech Szczesny (altro nome accostato alMonaco di recente...). Il poriere ... C'è poi Anatolij Trubin dello Shakthar (a un anno dalla scadenza: è uncon l'Inter, ma se ...CIFRE E DETTAGLI - Un affare tra i 100 e i 120 milioni di euro per il cartellino più un ricco ingaggio al giocatore, che nelle prossime ore deve dare una risposta al. L'ultima parola sarà la ...

Accordo tra Tottenham e Bayern per l'acquisto del capocannoniere ... Euronews Italiano

Il nodo resta la clausola, che potrebbe anche essere doppia (una per l’Europa e uno per l’Arabia), ma al momento filtra ottimismo: Napoli e Osimhen insieme almeno un anno, con ricco adeguamento del ...Il Bayern Monaco e il Tottenham hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento del capitano dell'Inghilterra Harry Kane per un valore di poco superiore ai 100 milioni di euro. Questo, nono ...