Basket | l’Italia batte la Grecia e si aggiudica il Torneo dell’Acropolis! 17 punti di Simone Fontecchio e 13 di Nicolò Melli | Spissu decisivo dalla lunetta

(Di giovedì 10 agosto 2023)cala il bis ad Atene! All’OAKA Arena gli Azzurri sconfiggono anche la(74-70), bissando così il successo di ieri sera contro la Serbia edndosi così per la quarta volta ilMatch condottopalla a due fino alla sirena finale, toccando anche il massimo vantaggio a +15 nel terzo quarto. Gli ellenici hanno provato a mettere in difficoltà gli uomini di Gianmarco Pozzecco nei minuti conclusivi accorciando anche a -2, ma i liberi di Marcohanno consegnato di fatto la vittoria nelle mani della Nazionale del Belpaese. 17die doppia doppia sfiorata dacon 13e 9 rimbalzi, ...

