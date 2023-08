Basket | Gianmarco Pozzecco | “Anche stasera i ragazzi hanno giocato da squadra e questo mi rende orgoglioso”

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’Italbatte la Grecia col punteggio di 74-70 e bissa il successo di ieri contro la Serbia e si aggiudica il Torneo dell’Acropolis disputato in questi giorni all’OAKA Arena di Atene (Grecia). Gli Azzurri tornano così nel Belpaese con un bilancio più che positivo, dando seguito alle due vittorie in altrettante partite disputate nella TrentinoCup contro Turchia e Cina. Il CTha commentato così, attraverso il sito della FIP, la prestazione di quest’oggi dei suoi: “Siamo più che contenti.dami. Giochiamo undiverso da ...

La diretta testuale live di Italia - Grecia , partita del Torneo Acropolis 2023 dimaschile . Gli uomini del CtPozzecco, dopo la vittoria all'esordio per 89 - 88 contro la Serbia, tornano in campo per una nuova amichevole importante nel percorso di avvicinamento ...... il 27 agosto, e Filippine - Italia il 29 agosto Db Milano 08/09/2022 - EuroBasket 2022 / Gran Bretagna - Italia / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto:Pozzecco I Mondiali di......di Lugo che lo invitò dopo la sua donazione per l'alluvione Ravenna si prepara ad accogliere la Nazionale italiana di. Il 13 agosto al Pala De Andrè alle 21 gli azzurri di coach...

