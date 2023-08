Bariano | scontro tra mezzo dei Vigili del fuoco e auto | sei feriti

(Di giovedì 10 agosto 2023). È di sei, tra cui diversi giovani, il bilancio dellofrontale fra undeidele un’avvenuto sulla provinciale per Romano, poco prima del ponte sul Serio, poco dopo le 10 di giovedì mattina. La dinamica esatta è ancora da accertare. Secondo le prime informazioni il camion dei pompieri stava andando aper un intervento d’urgenza, quando si è scontrato con la vettura che era invece diretta a Romano. Il camion si è ribaltato. Isono tutti uomini fra i 23 e i 56 anni, soccorsi in codice giallo con cinque ambulanze ed elisoccorso. Sul posto i carabinieri di Treviglio e la polizia locale di Romano.

