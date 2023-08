‘Barbuti Festival’ | Mario Maglione in ‘Concerto Napoletano’

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiVenerdì 11 agosto, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXVIII edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, nell’ambito di Salerno Animo del Mediterraneo,eseguirà dal vivo il suo “Concerto Napoletano” (ingresso 10 euro).sarà il protagonista dello spettacolo musicale: “Concerto Napoletano”, un live intimo e suggestivo con le più belle melodie della canzone classica della nostra terra. Nicolardi, Totò, Murolo, Bovio, Tagliaferri, saranno i compagni di viaggio die con i loro occhi rivisiteranno i sentimenti che, mai dimenticati, ancora fanno vibrare le nostre anime. Conla canzone classica napoletana trova, come accadde ...

Venerdì 4 agosto, alle ore 21.15 , in largo Santa Maria dei, nel centro storico di Salerno, per la XXXVIII edizione della rassegna estiva di teatro '' , Idea Live Aps presenta 'Le smanie per la villeggiatura' , da un'idea di Pasquale De Cristofaro. Riduzione e adattamento di Corradino Pellecchia, regia di Alessandro Tedesco. Con: ...Giovedì 3 agosto 2023, alle ore 22.00, in largo Santa Maria dei, nel centro storico di Salerno, prende il via la XXXVIII edizione della rassegna estiva di teatro "". Per Foglie di Teatro va in scena "L'offesa", di Luciana Luppi. Con Amelia Imparato, per la regia di Andrea Carraro. Con lo stesso biglietto, prima dello spettacolo alle ore 21, con ...Presentata, presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, la XXXVIII edizione della rassegna estiva di teatro "". Alla presenza della direttrice organizzativa, Chiara Natella della Bottega San Lazzaro, del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e del delegato alla Cultura del Comune di Salerno, ...