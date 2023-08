Barbara d’Urso | Milly Carlucci la richiama come ospite | “Chissà se ha più tempo”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il corteggiamento da parte dinei confronti dicontinua dai tempi della celebre intervista di Carolyn Smith a Domenica Live, quando la presidente di giuria di Ballando con le Stelle invitò la conduttrice in qualità di ballerina per una notte. “Pier Silvio Berlusconi è svenuto“, l’iconica risposta di lei. “Io ufficialmente,giudice e presidente della trasmissione Ballando con le Stelle, e anchee produzione stiamo invitando te a fare il ‘vip per una notte’. Che pensi?”. La, spiazzata, rispose: “Io credo che in questo momento c’è una persona che io amo molto che si chiama Pier Silvio Berlusconi che è svenuto, gli devono dare i sali. Chiederò il permesso e se mi danno il permesso, perché sono molto gelosi di me, vengo molto ...

A sorpresa, è intervenuta anche: "Sono profondamente dispiaciuta per la morte improvvisa di Riccardo Laganà, persona per bene e appassionata come poche altre del suo lavoro. Davvero ...Ed il compagno di vita di Delia Duran , il quale ha espresso la sua opinione su, ha subito dichiarato che questa è la prima volta in assoluto che lavora fianco al fianco del volto di ...La nuova edizione di Ballando con le Stelle potrebbe avere una nuova concorrente esplosiva. Il nome che circola in queste ore è quello diche, dopo l'uscita di scena a Mediaset, potrebbe entrare in Rai con tutte le sue doti di ballerina e primadonna da palcoscenico. La nuova edizione, in programma ad ottobre 2023 su Rai 1,...