Banche | Rampelli | ' in questi ultimi anni troppi extraprofitti in tutti i settori'

(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "La Banca centrale europea ha deciso di ricorrere all'aumento dei tassi d'interesse per contrastare l'inflazione. Una decisione discutibile anche perché crea effetti diversi a seconda delle nazioni dove impatta e l'inflazione oltretutto è stata generata da fattori extranazionali. Le conseguenze sono state aumento del costo del denaro e quindi dei mutui a tasso variabile, dei nuovi mutui e dei prestiti esistenti, quindi anche un risentimento indiretto sul costo della vita. Questo ha comportato una contrazione dell'economia che paghiamo. In questo quadro si inserisce la norma che il governo ha approvato". È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Fabio, intervistato su Il Dubbio. "In questa situazione difficile - ha aggiunto - è necessario che il sistema bancario si ...

... "Nessuna scelta arbitraria, nessuna banca amica, semplicemente letop italiane e la ...Fondazione An non compaiono solo i nomi di big Fdi (da Ignazio La Russa a Roberto Menia e Fabio, ...... partecipa al vertice G20 dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delleCentrali a ... Intervengono Fabio, vicepresidente della Camera, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e ...... "Nessuna scelta arbitraria, nessuna banca amica, semplicemente letop italiane e la ...Fondazione An non compaiono solo i nomi di big Fdi (da Ignazio La Russa a Roberto Menia e Fabio, ...

Banche. Rampelli (VpC-FdI): In questi ultimi anni troppi extraprofitti ... La Voce del Patriota

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "La Banca centrale europea ha deciso di ricorrere all’aumento dei tassi d’interesse per contrastare l'inflazione. Una decisione discutibile anche perché crea effetti divers ...