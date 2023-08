Banche | pazza idea per schivare il prelievo sugli extraprofitti | alzare gli interessi ai depositanti come accade nel resto d’Europa

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il motivo per cui leitaliane hanno chiuso il 2022, e soprattutto chiuderanno il 2023, con bilanci record è che hanno trasferito ai loro depositante una quota davvero misera dei benefici che hanno ottenuto dal veloce e forte aumento dei tassi attuato dalla Banca centrale europea. Secondo calcoli degli analisti di S&P appena il 10%, a fronte di una media euro doppia, il 20% della Germania o il 35% della Francia. Dunque la voce di bilancio denominata margine di interesse (quella su cui si applicherebbe la tassa) è salita in misura molto significativa, spesso di oltre il 20%. Il margine d’interesse rappresenta infatti la differenza tra quello che una banca incassa con gliche fa pagare sui suoi prestiti e ciò che paga a chi presta a lei i soldi (i). ...

Vedi Anche 'Tassa sugli extraprofitti delleMisura che arriva sotto l'ombrellone, sbagliata ... se oggi Giorgia Meloni fosse all'opposizione, strillerebbe come unasu tutti i giornali, in ...... la corsa potrà proseguire ancora oppure le pressioni dellecentrali assieme ad una frenata ... Tutti i riflettori sul leone (e su Caltagirone) Riflettori diAffari su Mediobanca/Generali . ...Pochi scambi aAffari, si sgonfiano leSi sgonfia Banco Mps +1,1%, euforico in apertura sull'onda delle dichiarazioni del ministro Giorgetti che non esclude una prossima privatizzazione.

Banche, pazza idea per schivare il prelievo sugli extraprofitti: alzare gli interessi ai depositanti (come… Il Fatto Quotidiano

“Un ruolo importante è stato giocato dai basket bond - spiega Giancarlo Giudici, direttore dell’Osservatorio Minibond Polimi - che hanno raccolto l’offerta di capitale di investitori che solitamente ...Le borse europee rimbalzano, spinte dalla rincorsa dei titoli bancari in Italia. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,1%, Londra apre in rialzo dello 0,64%, Parigi dell'1,12%, Francoforte dello 0,9% e Madri ...