Banche | Paglia Avs | ' governo non tassa ma chiede di estorcere miliardi ai clienti'

(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Ogni giorno che passa è sempre più chiaro che ilMeloni non hato gli extraprofitti delle, ma ha chiesto allediper suo conto treai loro". Lo afferma il responsabile economia di Sinistra italiana, Giovanni. "Se metti un tetto e colpisci una sola fonte specifica di profitto lasciando poi mano libera sul resto, l'effetto è questo", conclude.

Oppure " conclude" passare la mano a chi ha il coraggio di farlo".Infine il 6 marzo 2017 il deputatodepositò il disegno di legge "disposizioni per l'...Marotta depositò "disposizioni per favorire la definizione transattiva dei debiti insoluti versoed ......antimafia che si occupava di studiare le segnalazioni sospette per incrociarle con altre... L'articolo è a firma Guido, direttore di Sassate, persona molto vicina al ministro: racconta un ...

Ultimo'ora: Banche: Paglia (Avs), 'governo non tassa ma chiede di ... La Svolta

Dovrebbero essere piante ornamentali, a bassa manutenzione ma benché bassa qualcuno la dovrebbe fare perché i cespugli d’arredo si stanno seccando. Siamo in via XXIX Settembre, zona di polemiche per i ...Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Se ne è accorta persino la destra: c’è chi sta facendo miliardi su miliardi di profitti e quindi è giusto tassarlo". Lo afferma il responsabile nazionale economia di Sinist ...