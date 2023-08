Banche e voli | nessuno statalismo ma uno Stato “regolatore” Parla Di Gregorio

(Di giovedì 10 agosto 2023) Prima la decisione di tassare gli extraprofitti degli istituti di credito. Misura difesa con le unghie dalla premier Giorgia Meloni ieri in un video. Poi, la norma per contrastare il caro-che fa infuriare l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson. Anche la Commissione Europea ha chiesto chiarimenti sul provvedimento, puntualizzando comunque che a stabilire i prezzi deve essere il (libero) mercato. Insomma, ci si chiede, il governo sta virando verso una direzione più socialisteggiante, marginalizzando la componente liberale? “No, è una linea di politica economica molto coerente con la tradizione di Fratelli d’Italia: una visione dellocome”. È la lettura di Luigi Di, docente di comunicazione politica all’università della Tuscia. Professore, non c’è una componente statalista in ...

...come una tassazione straordinaria venir diffusa insieme a provvedimenti come gli algoritmi dei,...è opportuno ricordare come il responsabile del Mef aveva già sottolineato tempo fa come le...Si tratta del provvedimento nel quale sono state inserite, tra l'altro, le norme sulla tassazione degli extra profitti delle, sui taxi e per contrastare il caro. Il decreto è ora in ...Leggi anche Ryanair contro il decreto del governo sui: 'Illogico. Così i prezzi aumenteranno e ...tributari di finanza straordinaria tramite la tassazione dei profitti "eccessivi" delle, ...

Meloni la bolscevica. Caro voli, banche, paniere calmierato: questo governo è diventato “sovietico” (di L. Bianco) L'HuffPost

Sta facendo discutere il nuovo decreto varato dal governo su caro-voli e tassazione agli extra profitti bancari. Ma secondo il professore dell'Università della Tuscia non è statalismo ...'Margini ingiusti', li ha definiti così Giorgia Meloni, gli utili incassati dalle banche in questi mesi di rialzi continui della Bce dei tassi d'interesse ma il mondo bancario non ha gradito la mossa ...