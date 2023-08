Banche | Calenda | ' se tassi margine | aumentano commissioni e pagano risparmiatori'

Con gli extraprofitti si puniscono i risparmiatoriparla anche dell'intervento del governo Meloni sulla tassa sugli extraprofitti delleaffermando come questo balzello si "ottiene l'...... mettere una tassa straordinaria sulleporta queste a prestare di meno, poi ci sono gli investitori che non si fidano più. E' stata una mossa tecnicamente sbagliata', ha concluso. . - ...Queste due cose insieme non funzionano, io capisco che è popolare dire tasso lema così punisci i risparmiatori'.: Meloni chieda alle imprese se funziona il salario minimo 'Il mio ...

Banche: Calenda, 'se tassi margine, aumentano commissioni e ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Se tassi il margine delle banche sul differenziale dei tassi, le banche spostano il margine aumentando le commissioni. Alla fine pagano tutti i risparmiatori. Bene così".La nuova strage di migranti nel Mediterraneo, la tassa sugli extraprofitti delle banche, il salario minimo e il Pnrr, oltre al dibattito sulla sanità pubblica e privata: sono questi i principali temi ...