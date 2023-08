(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Non bastavano decenni di spiagge ‘regalate' ad amici ed eredi per l'eternità.che, pagando canoni irrisori, hanno realizzato enormi guadagni. Non bastavano i recenti ennesimi rincari per sdraio e ombrelloni a danno del turismo. Ecco che nel 31% di(257) ispezionati dai Nas sono state riscontrate: da strutture abusive a carenze igieniche, da cibi scaduti a inosservanze della normativa sulla sicurezza. Si dia al più presto seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Ue per una selezione tramite gara imparziale e trasparente dei concessionari". Lo dichiara Valerio Federico della direzione nazionale di. "Il Consiglio di Stato ha già contestato il disgraziato tentativo del governo Meloni di prorogli affidamenti esistenti a ...

Almeno, in altri ambiti in cui siamo molto indietro rispetto all'(taxi,, solo per fare esempi recenti), abbiamo l'alibi di interessi particolari che non si riescono a smuovere, di ...... ha avuto un certo successo in queste ore la storia che in Albania, 'le Maldive d'', ... pizze quotate in borsa, piadine battute all'asta e stabilimenticon accesso solo a chi paga in ...... qualcuno parla addirittura il francese, proprio come in. Stessa spiaggah, no Se un ... Non si sono ancora scoperte le gioie che gli stabilimentipossono offrire, e già questo è un ...

Balneari: +Europa, 'irregolarità in 31% stabilimenti, servono gare' La Gazzetta del Mezzogiorno

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno in corso di esecuzione una campagna di controlli presso gli stabilimenti balneari e i villaggi turistici, al fin ...ROMA – Le ha fomentate, accolte e gridato in loro difesa in campagna elettorale. E adesso a loro in fondo dà conto. Nei primi mesi di governo con atti concreti, o con slogan, ha continuato in questa s ...