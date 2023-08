Bagnoli | ombrelloni gratis in spiaggia | è subito sold out

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il Servizio Tutela mare del Comune di Napoli ha posizionato anche a, dopo via Caracciolo, 12sul solarium, accessibile anche a persone con ridotta mobilità, e altri 28 sull’arenile. Attivato a Napoli questa mattina anche sullacomunale di, dopo via Caracciolo, il servizio gratuito diche sono stati tutti immediatamente

, invece, 12saranno posizionati al mattino, dal personale del Servizio Tutela mare, sulla pedana solarium per le persone con ridotta mobilità e al pomeriggio ritirati e messi a ..., invece, 12saranno posizionati al mattino, dal personale del Servizio Tutela mare, sulla pedana solarium per le persone con ridotta mobilità e al pomeriggio ritirati e messi a ...I carabinieri della compagnia di, con il personale della Capitaneria di Porto di Napoli, ... dove erano piazzati 10e 130 sedie sdraio e lettini, che venivano noleggiate - ovviamente ...

Napoli, ombrelloni gratis per disabili anche a Bagnoli ed è sold out napoli.corriere.it

Ombrelloni gratuiti in spiaggia, dopo Via Caracciolo attivato il servizio anche al lido comunale di Bagnoli. Attivato questa mattina anche sulla spiaggia comunale di Bagnoli il ...Ombrelloni gratuiti in spiaggia, dopo Via Caracciolo da questa mattina il servizio è stato attivato anche al lido comunale di Bagnoli. Il Servizio Tutela mare ha posizionato 12 ombrelloni sul solarium ...