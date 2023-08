Badminton | Mondiali 2023 | sorteggiati i primi turni per gli italiani Il doppio ha chance di andare avanti

(Di giovedì 10 agosto 2023) Appuntamento più importante dell’anno per ilnel mese di agosto: dal 21 al 27 spazio ai, questa volta in terra europea, a Copenaghen in Danimarca. Quattro gli, tutti uomini, presenti alla manifestazione iridata: Giovanni Toti e Fabio Caponio per il singolare, David Salutt e Giovanni Greco nel. Oggi sono statii tabelloni, azzurri ovviamente senza testa di serie e impegnati nel primo turno. Scontro alla portata per Salutt/Greco che se la vedranno con i peruviani Jose Guevara e Diego Mini. Molto più impegnativi gli incontri per Toti, che affronterà il cinese di Taipei Wang Tzu Wei e Caponio, che se la vedrà con il thailandese Kantaphon Wangcharoen. Photo LiveMedia/Irina R Hipolito/DPPI

