Avellino Summer Festival | Rhove torna a San Tommaso | la data

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il rinivio dello scorso 4 agosto,a San. Il concerto dell’artista milanese fu rinviato per via del maltempo. L’annuncio arriva dall’assessore, Stefano Luongo: “Abbiamo lavorato alacremente in questi giorni per recuperare unaimportante dell’: l’esibizione dia San. Ci era dispiaciuto lasciare con l’amaro in bocca gli abitanti di Sane tutti gli appassionati che erano accorsi in Via Don Luigi Sturzo, quando purtroppo il maltempo ha costretto l’organizzazione ad annullare la serata. La piazza era già gremita e pronta a ballare e per questo motivo non ci siamo persi d’animo. Abbiamo una nuova, ...