... - la revoca della corsia preferenziale in via Roma, ciò consente solo il parcheggio; - ... - le numerose revoche di ordinanze precedenti, come la sospensione dell'in via Mazara, la ...Assoutenti denuncia l'utilizzodegliche sarebbero utili soprattutto per far cassa, in particolare sulle strade che portano alle mete di villeggiatura. GLINON VANNO IN VACANZA - "Disseminare una ...Stop al parcheggio, no alle microcar in questi posti. Una recente sentenza della ...effettuata" ( qui invece vi abbiamo parlato della possibilità di non pagare le multe da). I ...

Autovelox selvaggio, e pare pure illegale… Panorama

Migliaia di automobilisti si sono rivolti alla magistratura che sta accogliendo i ricorsi e le sentenze dei Giudici di Pace. Succede in provincia di Cosenza, dove numerose importanti arterie sono stat ...La Polizia ha sequestrato uno scout speed e alcuni misuratori di velocità installati lungo la SS107 e la SP234 per accertarne la legittimità. Nella Sibaritide intanto continuano ad essere attivi presi ...