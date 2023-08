Autovelox da 24mila multe al mese fatto saltare in aria | cresce la lista dei sabotaggi in Veneto

... a Cadoneghe (Padova) qualcuno ha piazzato della miscela esplosiva alla base del pozzetto con i cavi elettrici collegati all'dei record - circaautomobili pizzicate in un mese - e l'...Di recente installazione, l'ha pizzicato in poco più di un meseautomobilisti, per il superamento dei 50 chilometri orari di velocità. La piccola carica ha provocato uno scoppio, ...Nel Padovano, usata polvere pirica. Sabotaggi anche nel Rodigino

Cadoneghe (Pd), autovelox da 24mila multe fatto saltare: c'è chi ha ... Il Sole 24 ORE

L'ex deputato Raphael Raduzzi, oggi in forza a Pro Italia, critica senza mezze misure il sindaco Schiesaro all'indomani dell'attacco dinamitardo che ha distrutto il discusso autovelox: «In meno di un ...Assume i connotati di una guerra aperta quella contro gli autovelox in Veneto, sabotati nelle ultime settimane da anonimi vandali soprattutto ...