Aumentano le tasse su BOT e BTP con la nuova riforma fiscale? La verità è questa

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 10 agosto 2023) Che cosa può succedere ai BOT e BTP con la? Lepossono aumentare come richiesto dall’UE? I risparmiatori che investono in obbligazioni statali temono l’aumento. Mentre coloro che preferiscono investire in obbligazioni e in azioni sperano ancora che cambi qualcosa. Il Governo ha spesso dichiarato di voler “salvare” la tassazione agevolata su BOT e BTP. Crescono leper BOT e BTP? – ilovetrading.itSui titoli di Stato in passato vigeva l’aliquota vantaggiosa del 12,5%. Prima dell’approvazione della delegasi era però tornati a parlare di possibilità di introduzione di modifiche nellesu BOT e BTP. Il pericolo è stato scongiurato? Congedata la delega, ci si accorge che il Governo non ha introdotto ...