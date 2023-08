Atti persecutori nei confronti della ex | arrestato 35enne

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri, mercoledì 9 agosto, i CarabinieriStazione di Maiori hanno eseguito un’ordinanza applicativamisura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, neidi unaccusato dineiex compagna. Nella circostanza, l’uomo avrebbe posto in essere neidi quest’ultima condotte intimidatorie con continui messaggi e videochiamate e avrebbe anche malmenato l’attuale compagno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Terminate le attività di rito l'uomo è stato tratto in arresto dagli agenti della Squadra Volante per i reati di 'e tentata violazione di domicilio' e messo a disposizione dell'...... già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ne violava ripetutamente le prescrizioni continuando a perpetrarein danno della ex ...È utile ribadire alle vittime die di violenze domestiche, di rivolgersi immediatamente ai Comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri ed agli uffici di polizia in genere, per ...

Arrestato per atti persecutori nei confronti della ex RaiNews

Minaccia l'ex compagna e picchia l'attuale fidanzato: è stato arrestato un 35enne dai carabinieri della Stazione di Maiori ...E' stato arrestato e portato in carcere un perugino di 41 anni, per atti persecutori e tentata violazione di domicilio ai danni della ex compagna. E' stata la donna ad avvisare la polizia, spaventata ...