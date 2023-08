Attentato in Ecuador | ucciso a colpi di pistola il candidato alle elezioni presidenziali Fernando Villavicencio

La notizia della morte è stata confermata pochi minuti dopo l'da una nota della Clinica de la Mujer dove il giornalista era stato trasportato. L'attuale presidente dell', Guillermo ...Il video dell'ed alcune reazioni Il presidente dichiara lo stato di emergenza nel paese TAGSFernandoVillavicencio quito CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Ad Albenga ...La situazione politica dell'è già instabile a causa dell'inasprimento della presenza dei ... alias "Fito", nei giorni precedenti all'. In risposta a questo atto di violenza, il ...

Attentato in Ecuador, ucciso a colpi di pistola il candidato alle elezioni presidenziali Fernando Villavicenci ilmessaggero.it

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ..."Faccio un disperato richiamo alle istituzioni, al governo e alle forze dell'ordine perché si facciano carico della sicurezza e della vita delle persone" ...