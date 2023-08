ATP Toronto | Puppo | “Sinner ha giocato palle ‘furbe’ con un ottimo Berrettini Con Murray penso che sarà dura”

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il responso è arrivato. C’era attesa sull’esito del primo derby nel circuito maggiore tra Jannike Matteo, nel 2° turno del Masters1000 di. Sul cemento canadese, l’altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3, ma lo score non dice tanto di quello che la partita ha fatto vedere. Un match per larghi tratti equilibrato, in cui il romano ha messo in mostra un tennis pregevole soprattutto nel primo set. Bravo Jannik a rimanere aggrappato, giocando splendidamente i punti importanti e prendendosi anche tanti rischi. Alla fine della fiera, il classe 2001 del Bel Paese ha saputo tramutare in oro il calo di una decina di minuti del suo avversario al termine del primo set e all’inizio del secondo. Di questo e anche di altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, condotta da Dario...