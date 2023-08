ATP Toronto | Dario Puppo | “Sinner più forte di Berrettini | ma il romano a tratti ha impressionato”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il responso è arrivato. C’era attesa sull’esito del primo derby nel circuito maggiore tra Jannike Matteo, nel 2° turno del Masters1000 di. Sul cemento canadese, l’altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3, ma lo score non dice tanto di quello che la partita ha fatto vedere. Un match per larghiequilibrato, in cui ilha messo in mostra un tennis pregevole soprattutto nel primo set. Bravo Jannik a rimanere aggrappato, giocando splendidamente i punti importanti e prendendosi anche tanti rischi. Alla fine della fiera, il classe 2001 del Bel Paese ha saputo tramutare in oro il calo di una decina di minuti del suo avversario al termine del primo set e all’inizio del secondo. Di questo e anche di altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, ...

Amo giocare sia qua ache a Montreal. Entrambi sono eventi che calzano bene col mio gioco, con la mia energia". D: Queste due vittorie importanti come ti fanno sentire riguardo quello che ...Dopo quasi un mese di pausa dopo Wimbledon , Jannik Sinner è tornato molto carico nel circuitoe ha cominciato col piede giusto l'avventura nel Master 1000 di, che potrebbe offrire all'...... come si può vedere in questo video girato in una pausa dagli allenamenti in quel di, dove ... 'C'è qualcosa che Carlos non sappia fare' , si chiede il profilo ufficiale dell'. E qualche ...

Murray-Sinner va in scena per gli ottavi di finale del singolare maschile nella cornice dell’ATP Toronto. L’inizio del match è in programma per le ore 02:20 di venerdì 11… Leggi ...Un passaggio a vuoto sul 5-4 del romano, complice anche due doppi falli, ha permesso all'atleta guidato dai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill di rompere l'equilibrio. Nel secondo un break in ...