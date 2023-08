Atletica Under 20 | altre due medaglie agli Europei | Stronati argento e Disabato bronzo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Gerusalemme – Arrivanodueper l’Italia glidi20 in svolgimento a Gerusalemme. Nell’ultima giornata odierna, Edoardoconquista l’nel salto in alto con la misura di 2,18. L’Azzurro lo fa alla seconda prova. Colleziona un prezioso successo dopo la grande stagione personale trascorsa, grazie al record italiano juniores di 2,24. Ha lottato contro i problemi al ginocchio per essere presente in competizione e poi è arrivato il sorriso. C’è il podio e ancora per la marcia azzurra. Dopo l’di Giulia Gabriele nella gara femminile dei 10000 metri, arriva un alloro nella competizione maschile. Lo mette al collo Giuseppe, sedicenne pugliese che conferma il suo ...

"È un bronzo che vale molto per me, tra gli20 anche se non ho ancora compiuto 17 anni" , racconta Disabato .A Gerusalemme quattro giornate di gare da lunedì 7 a giovedì 10 agosto allo stadio Givat Ram , sede dei Campionati Europei20 di. Al via anche la sammarinese Alessandra Gasparelli che ha fermato il cronometro a 11.68 sui 100m ai Campionati europei di categoria. Un ottimo tempo, penalizzato da vento ...Argento europeo per Edoardo Stronati nel salto in alto ARGENTO EUROPEO PER EDOARDO STRONATI Grandi notizie arrivano da Gerusalemme dove sono in svolgimento i Campionati Europei20 dileggera. Il lainatese Edoardo Stronati, classe 2004, ha vinto stamattina la medaglia d'argento nel salto in alto, confermandosi come uno dei migliori talenti internazionali della ...

Atletica, Simone Bertelli decolla nell'oro: l'asta è italiana, trionfo agli Europei Under 20! OA Sport

La mattina della quarta e ultima giornata, agli Europei U20 di Gerusalemme, arricchisce il medagliere azzurro regalando all'Italia un argento e un bronzo, rispettivamente, Edoardo Stronati (2004) nel ...Europei U20 di atletica leggera, Alessandra Gasparelli esclusa per un soffio dalla semifinale. A Gerusalemme quattro giornate di gare da lunedì 7 a ...