Atletica | quante incognite per la 4×100 ai Mondiali Ma se tutti recuperano al meglio dagli infortuni…

(Di giovedì 10 agosto 2023) Sono passati ormai due anni dalla straordinaria apoteosi dellaalle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia trionfava in maniera perentoria nella staffetta veloce ed entrava per sempre nel mito dello sport tricolore: la fulminante partenza di Lorenzo Patta, la mitologica seconda frazione di Marcell Jacobs (fresco di trionfo sui 100 metri), la pennellata di curva per mano di Fausto Desalu, la palpitante volata finale di Filippo Tortu che batteva i britannici. Un oro leggendario impresso nell’immaginario collettivo e che ci ha proiettato in una dimensione da brividi. Nella stagione successiva, però, gli azzurri non sono riusciti a confermarsi: i problemi fisici di Jacobs hanno inevitabilmente complicato i piani a una formazione che ha mancato la finale aie agli Europei. Il 2022 è stato avaro di soddisfazione per l’Italia con la ...