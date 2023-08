Atletica | Great Nnachi bagna l’azzurro | splendido argento nell’asta agli Europei Under 20

(Di giovedì 10 agosto 2023)ha conquistato una splendida meda d’nel salto con l’asta20 dileggera. La piemontese aveva potuto fare il proprio debutto in azzurro soltanto in primavera, visto che aveva ricevuto la nazionalità italiana lo scorso autunno dopo avere compiuto i 18 anni (è figlia di immigrati di origine nigeriana, ma lei è nata in Italia e ha dovuto aspettare la maggiore età per ottenere la cittadinanza). L’appuntamento di Gerusalemme era il primo grande evento internazionale a cui prendeva parte con la Nazionale e ha saputo fare subito centro. L’atleta della Batto Cus Torino è entrata in gara con convinzione a 4.05 metri e ha prontamente valicato l’asticella, riuscendo nell’obiettivo anche alla ...

...agli Europei Under 20 di Gerusalemme arrivano buonissime notizie per l' Italia dell'. ... Avanti nell'astaNnachi che salta 4,00 alla prima prova e così la 18enne torinese compie un altro ...Ancora un ingresso nel CS Carabinieri per la Virtus Lucca dopo quelli di Idea Pieroni e ... Per la cronaca tra le donne entra a far parte del team la 18enneNnachi, cresciuta nel ...

È in corso il pomeriggio finale degli Europei U20 di Gerusalemme. Nell’asta Great Nnachi è seconda con 4,15 e conquista la sua prima medaglia con la maglia azzurra tanto attesa.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.58: Si parte il programma con la 10 km di marcia che vedranno al via gli azzurri Diego Giampaolo e Giuseppe Disabato 5.55: Buongiorno amici di OA Sport e b ...