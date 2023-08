Atletica | Europei Under 20 | tre podi azzurri nell’ultima giornata con Stronati | Nnachi e Disabato

(Di giovedì 10 agosto 2023) Quarta e ultimache va in archivio a Gerusalemme con un bilancio di tre medaglie per i coloriai Campionati20 dileggera 2023. L’Italia ha raggiunto dunque quota 7complessivi (2-3-2) in questa edizione della rassegna continentale giovanile, posizionandosi al quinto posto nel medagliere finale dominato dalla Germania (con 8 allori). Gli exploit odierni per il Bel Paese portano la firma di Giuseppe, bronzo nei 10.000 metri di marcia, Edoardo, argento nel salto in alto, e Great, argento nel salto con l’asta. RISULTATI2010.000 METRI DI MARCIA (MASCHILE) – La gara del bronzo di Giuseppe ...

Great Nnachi vince la medaglia d'argento nel salto con l'asta agliunder 20. Dopo aver inseguito a lungo la cittadinanza italiana, arrivata nello scorso ottobre, finalmente la diciottenne torinese è sul podio in maglia azzurra. A Gerusalemme ci riesce con la ...Sesto posto in 43:32.52 per il romano Diego Giampaolo, vincitore in maggio aglia squadre di Podebrady. Nel lungo è settima Marta Amani con 6,42 ( - 1.0), bronzo mondiale U20 della scorsa ...La mattina della quarta e ultima giornata, agliU20 di Gerusalemme , arricchisce il medagliere azzurro regalando all'Italia un argento e un bronzo , rispettivamente, Edoardo Stronati (2004) nel salto in alto e il giovanissimo Giuseppe ...

La medaglia tanto voluta adesso diventa realtà per Great Nnachi, argento nel salto con l'asta donne agli Europei under 20 di atletica. (ANSA) ...GERUSALEMME – Ludovica Cavo chiude gli Europei Under 20 a Gerusalemme con un quinto posto.