Atletica | Europei Under 20 | argento per l' azzurra Great Nnachi nel salto con l' asta

(Di giovedì 10 agosto 2023) Gerusalemme, 10 ago. -(Adnkronos) -vince la medaglia d'nelcon l'agli20. Dopo aver inseguito a lungo la cittadinanza italiana, arrivata nello scorso ottobre, finalmente la diciottenne torinese è sul podio in maglia. A Gerusalemme ci riesce con la misura di 4,15 alla prima prova, in una gara iniziata senza errori anche alla quota di ingresso di 4,05. Poi chiude con un nullo a 4,25 e altri due a 4,35, con cui avrebbe migliorato il record personale (4,30 realizzato l'anno scorso e pareggiato in questa stagione) nel duello con la svedese Sara Winberg, l'unica a superare 4,25. Unin condivisione con la lituana Rugile Miklyciute, che come la piemontese ha un percorso netto fino ...

Sesto posto in 43:32.52 per il romano Diego Giampaolo, vincitore in maggio aglia squadre di Podebrady. Nel lungo è settima Marta Amani con 6,42 ( - 1.0), bronzo mondiale U20 della scorsa ...La mattina della quarta e ultima giornata, agliU20 di Gerusalemme , arricchisce il medagliere azzurro regalando all'Italia un argento e un bronzo , rispettivamente, Edoardo Stronati (2004) nel salto in alto e il giovanissimo Giuseppe ...A Gerusalemme quattro giornate di gare da lunedì 7 a giovedì 10 agosto allo stadio Givat Ram , sede dei CampionatiUnder 20 di. Al via anche la sammarinese Alessandra Gasparelli che ha fermato il cronometro a 11.68 sui 100m ai Campionatidi categoria. Un ottimo tempo, penalizzato da ...

