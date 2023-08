Atletica | Europei U20 | orario e programma del 10 agosto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ultima giornata per i campionatiU20 dileggera dove a competere ci sono le stelle del domani, come sponsorizza la stessa European Athletics. Di ottime prestazioni infatti ve ne sono state e oggi si chiuderanno i giochi. Ieri per l’Italia sono arrivate altre medaglie dopo quella di Mattia Furlani. Prima l’argento di Giulia Gabriele nei 10.000m di marcia, poi l’oro nel salto con l’asta da parte di Simone Bertelli, ma di certo la più inaspettata è stata il bronzo di Daniele Groos nei 200m. Oggi dunque si completano le fatiche con una giornata ricca di medaglie da assegnare. Ecco dunque l’, ile chi saranno gli Azzurri in gara nella giornata odierna.U20:Great Nnachi – Crediti ...