Atletica | Elena Vallortigara rinuncia ai Mondiali | problemi fisici

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il bronzo mondiale del salto in altonon sarà in pedana aidi Budapest in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. Per motivi sanitari legati a un problema fisico che ha caratterizzato la sua stagione, l’azzurra dei Carabinieri dovrà purtroppore alla rassegna iridata in Ungheria: sono già iniziati gli accertamenti per valutarne e programmarne il recupero fisico e il ritorno alla piena efficienza. Nelle ultime settimane la saltatrice vicentina ha vinto il titolo italiano a Molfetta con la misura di 1,87 e sabato scorso in Germania, a Heilbronn, ha saltato 1,83 nell’ultimo test pre-Mondiale, prima di decidere per la. Scende così a 79 il numero degli azzurri in partenza per Budapest. (Fonte ...

Vallortigara non sarà in gara ai Mondiali di Budapest, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. Il bronzo iridato nel salto in alto dovrà rinunciare alla rassegna 'per motivi ...

Elena Vallortigara non parteciperà ai Mondiali 2023 di atletica leggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. L'azzurra non si presenterà nella capitale magiara per difende ...